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  3. Kim Milyoner Olmak İster'de Müge Anlı detayı kahkahaya boğdu!

Kim Milyoner Olmak İster'de Müge Anlı detayı kahkahaya boğdu!

ATV ekranlarının efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de son bölümde bir soru, sunucu Kenan İmirzalıoğlu dahil herkesi gülme krizine soktu.

Kim Milyoner Olmak İster'de Müge Anlı detayı kahkahaya boğdu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmaz ister 'de "Çok zor bulunabileceği düşünülen bir şeyin birdenbire bulunmasını anlatan sözde, o şeyi nerede ararken nerede bulmaktan bahsedilir?" sorusundaki şıklarda bulunan Müge Anlı detayı izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Söz konusu soru kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de Müge Anlı detayı kahkahaya boğdu!

'Milyoner'de yöneltilen soru:

"Çok zor bulunabileceği düşünülen bir şeyin birden bire bulunmasını anlatan sözde, o şeyi nerede ararken nerede bulmaktan bahsedilir?"

Kim Milyoner Olmak İster'de Müge Anlı detayı kahkahaya boğdu!

"Müge Anlı'da ararken Milyoner'de" şıkkının da yer aldığı soruyu gören Kenan İmirzalıoğlu da kendini tutamadı.

 

Eğlenceli sorunun diğer şıkları ise "Okyanusta ararken çölde", "Kutupta ararken Ekvator'da" ve "Gökte ararken yerde" şeklindeydi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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