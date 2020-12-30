Kim Milyoner Olmak İster'de Müge Anlı detayı kahkahaya boğdu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmaz ister 'de "Çok zor bulunabileceği düşünülen bir şeyin birdenbire bulunmasını anlatan sözde, o şeyi nerede ararken nerede bulmaktan bahsedilir?" sorusundaki şıklarda bulunan Müge Anlı detayı izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Söz konusu soru kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

'Milyoner'de yöneltilen soru:

"Çok zor bulunabileceği düşünülen bir şeyin birden bire bulunmasını anlatan sözde, o şeyi nerede ararken nerede bulmaktan bahsedilir?"

"Müge Anlı'da ararken Milyoner'de" şıkkının da yer aldığı soruyu gören Kenan İmirzalıoğlu da kendini tutamadı.

Eğlenceli sorunun diğer şıkları ise "Okyanusta ararken çölde", "Kutupta ararken Ekvator'da" ve "Gökte ararken yerde" şeklindeydi.