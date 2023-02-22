Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı! Simay Atlı, depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde etkili oldu. Deprem felaketinin yaşandığı illerde binlerce vatandaş hayatını kaybedip yaralandı. Depremde yaşamını yitirenler acılarla toprağa verilirken kahreden detaylar da ortaya çıkıyor.

AİLESİYLE YAŞIYORDU

Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerden birinin de 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısı Simay Atlı olduğu öğrenildi. Üniversitede Psikoloji bölümünde eğitim gören Atlı'nın Kahramanmaraş'ta Penta Park'ta ailesiyle yaşadığı çöken binanın enkazında kalarak yaşamını yitirdiği ifade edildi.

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SEMAPATİK TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Atlı, sempatik tavırlarıyla izleyicilerin yüzünü güldürmüş, Simay'ın 5 bin lira değerindeki 4'üncü soruda karşısına 'Hangisi, William Shakespeare'in "Julius Caesar" adlı eserinde geçen bir cümledir?' sorusuna yanlış cevap verdikten sonra 2 bin TL ile yarışmaya veda etmişti.