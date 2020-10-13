Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu hafta ekranlara gelen bölümünde Şanlıurfalı Hikmet 250 bin TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. Performansı ve sempatik tavrıyla gündem olan Karakurt'un hayatı da merak konusu oldu.

Tarlada çalışıp üniversiteye giren 22 yaşındaki Hikmet Karakurt 250 bin TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı.

Sabah gazetesine konuşan Karakurt, hayatını anlattı. 1 milyon lira ödül kazanmasına sadece iki soru kalan Hikmet, hayatını kardeşlerine adayan fedakâr bir ağabey. Hikmet'in 8 çocuklu ailesi, Polatlı'da, Eskişehir'de, Konya'da soğan ve şeker pancarı toplayarak geçimini sağlıyor.

Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hikmet'in en dikkat cevaplarından biri de İngiltere'de bir parkta ziyaretçilere küfreden papağanlarla ilgili 60 bin liralık soru oldu.

Bu sorunun cevabını, birkaç ay kardeşinin kendisiyle paylaştığını belirten Hikmet, "Küçük kardeşim Halil, benden bir radyo satın almamı istedi. 40 liraya radyo aldım, hediye ettim. Bir ay önce bana, İngiltere'deki bir parkta papağanların ziyaretçilere küfür ettikleri için yetkililer tarafından birbirilerinden ayrılıp farklı noktalara konulduğunu radyodan dinlediğini söyledi. O detay yarışmada karşıma çıktı. Kardeşimin ve radyo sayesinde 125 bin liralık soruyu bildim" dedi.

"8 kardeşiz. Babamın bir işi yok. Geçimimizi işçi olarak Polatlı'da, Eskişehir'de Konya'da soğan, domates ve şeker pancarı toplayarak sağlıyoruz" diyen Hikmet, "Defter, kalem satın alamadığımız zamanlar oldu. Kardeşlerim bana bakarak okumaya çalışıyor. Okulu bitirdikten sonra onları okutacağım. Biz kitap okuyan ve radyo dinleyen bir aileyiz. Radyodaki dinlediğimiz ilginç şeyleri birbirimizle paylaşırız. Yarışmada kazanacağım parayı kardeşlerim için harcayacağım. Söz verdim çünkü" şeklinde konuştu.

Kazandığı parayla kardeşlerini okutacağını açıklayan genç adam, Şanlıurfa halkını da gururlandırdı. Tarlada çalışarak ailesine destek olan Hikmet Karakurt, memleketinde Kahraman olarak anıldı.

Genç adam 'Milyoner' filmindeki başrole benzetildi. Film; Hindistan'daki gecekondu mahallelerinden birinde yaşayan 18 yaşındaki yetim Jamal Malik Mumbai'nin (solda) başarısını anlatıyor.