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  3. Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Kenan İmirzalıoğlu sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Kenan İmirzalıoğlu sorusu

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu haftaki bölümde yine heyecan doruktaydı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sorduğu sorular yarışmacıları bir hayli terletti. Programda sorulan bir soru hem Kenan İmirzalıoğlu’nu hem de seyircileri güldürdü.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Kenan İmirzalıoğlu sorusu

Her Cumartesi ATV ekranlarında yayımlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' programı bu hafta da izleyicileri televizyon ekranlarına kilitlemeyi başardı. Reytingleri altüst eden yarışma programında bu hafta öyle bir soru yer aldı ki yakışıklı sunucu Kenan İmirzalıoğlu kendini gülmekten alamadı.

SORUDA KIZI VE EŞİNİN ADINI GÖRÜNCE GÜLÜMSEDİ

İmirzalıoğlu yayınlanan soruyu görür görmez yardım edemedi ama gülümsedi: Ünlü sunucu, 2 ay önce doğan eşi ve kızı Lalin’in ismini görünce gülümsedi.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Kenan İmirzalıoğlu sorusuKim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Kenan İmirzalıoğlu sorusu

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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