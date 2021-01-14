Kim Milyoner'de basit soruda elenen yarışmacıdan Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırtan rica!

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde üçüncü soruda elenen Esranur Balcı isimli yarışmacının Kenan İmirzalıoğlu'ndan isteği görenleri hayrete düşürdü. İmirzalıoğlu'nun gülerek karşılık verdiği o olay ekranlara anbean böyle yansıdı.