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Kim Min Jae sakatlandı mı? | Kim Min Jae son durum

Süper Lig'in 3. haftasında Altay ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de Kim Min Jae tqalihsiz bir an yaşadı. Peki Kim Min Jae sakatlandı mı? | Kim Min Jae son durumu nasıl? Detaylar haberimizde...

Kim Min Jae sakatlandı mı? | Kim Min Jae son durum

Süper Lig'in 3. haftasında Altay ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Kim Min Jae tqalihsiz bir an yaşadı. Peki Kim Min Jae sakatlandı mı? | Kim Min Jae son durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

KİM MİN JAE SAKATLANDI MI?

Süper Lig'in 3. haftasında Altay ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı.

Sarı lacivertli formayla ikinci maçına çıkan Kim Min Jae, sakatlanarak oyundan çıktı. Koreli futbolcu, 65. dakikada Altay'ın kullandığı köşe vuruşunda topa sıçradıktan sonra sakatlık yaşadı.

Min Jae, oyuna devam edemedi ve yerini Serdar Aziz'e bıraktı.

KİM MİN JAE SON DURUM

Altay - Fenerbahçe maçının 65. dakikasında sakatlanan Kim Min Jae'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir...

FENERBAHÇE'DE SAKATLIK YAŞAYAN FUTBOLCULAR

Fenerbahçe'nin sakat listesi artıyor.

İrfan Can Kahveci

Dimitris Pelkas

Mesut Özil

Mert Hakan Yandaş

Kim Min Jae

Serdar Dursun

Filip Novak

Berkem Temizel
Gece Editörü
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