Kimiya Moriyama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kimiya Moriyama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kimiya Moriyama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kimiya Moriyama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kimiya Moriyama 4 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 森山 公弥 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kimiya Moriyama Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kimiya Moriyama, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avispa Fukuoka futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Kimiya Moriyama'nin Avispa Fukuoka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kimiya Moriyama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kimiya Moriyama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kimiya Moriyama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kimiya Moriyama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Avispa Fukuoka

Kimiya Moriyama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kimiya Moriyama şuan Avispa Fukuoka takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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