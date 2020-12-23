Üniversite eğitimi aldığımız dönemde devletten borç olarak aldığımız öğrenim kredileri okul bittikten 2 yıl sonra geri ödenmesi gerekiyor. Aksi taktirde yasal işlem başlatılır ve her ay belirli miktarda faiz yüklenir bu da borcunuzun katlanması anlamına geliyor. Aylardır KYK borç yapılandırması ile ilgili görüşmelerden sonuç çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılandırma paketi için çalışmalar tamamlandı. Peki Kimler KYK borcunu yapılandırabilir? KYK borç yapılandırma kimleri kapsıyor?

KYK BORÇ YAPILANDIRMA

Pandemi süreci nedeni ile taksitler için 1 yıl erteleme kararı alındı. Yapılandırma yapan üniversite mezunları taksit ödemelerine 1 yıl sonra başlayabilecek.

KYK borçlarının tahsili öğrenci mezun olduktan iki yıl sonra başlıyor. Kredi borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, TÜİK'in toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesiyle tespit ediliyor.

İş bulamayan vatandaşlar bir yıl erteleme yapabilir. Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 gecikme faizi uygulanır.

Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler "turkiyeturkiye.gov.tr"'den e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor.

(Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitiminin devam etmesi gerekiyor.)

KYK BORCU YAPILANDIRMA ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenler, yıl sonuna kadar müracaat edebilecek ve maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitlerin iki ayda bir ödenmesi mecburidir. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılırsa işleyen faizler siliniyor.

KYK BORÇ ÖDEME EKRANI

KYK BORÇ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

-Gelirler İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapınız.

*Ekranda E-Devlet ile giriş seçeneği bulunmaktadır. Tıklayın ve E-Devlet bilgilerinizle giriş yapınız. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde talimatlarla ilerleyerek birkaç adımda taksitlendirme işlemine başvuruda bulununuz.

Öte yandan vergi dairelerine giderek yapılandırma başvurusu yapabilirsiniz.

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ EKRANINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

İLK TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.

KYK yapılandırma ödemesi nasıl ve nereden olacak merak edilmeye başlandı.İlk taksit ödemeleri Ocak-Şubat aylarında başlayacak.

ÖĞRENİM KREDİSİ İÇİN HANGİ KURUMA BORÇLUSUNUZ?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) çalışamaz sağlık raporu alma ve vefat gibi durumlar haricinde öğrenim kredisi borçlarını tahsil etmeye devam ediyor. Borcu bir yıl erteletmek için de ödemeye başlamama, başladıktan sonra düzenli ödeme ve başvurulduğunda herhangi bir sosyal güvenlik kaydı olmaması şartları aranıyor. Ayrıca askerlik ve ara vermeden yüksek lisansa devam etme durumlarında da erteleme yaptırılabiliyor.

Öğrenim kredisi borç ödemeleri normal ödeme planı çerçevesinde KYK'ya yapılıyor. Ziraat Bankası ATM ve internet bankacılığı üzerinden veya KYK İnternet sitesinden kredi kartı ile ödemeler yapılabiliyor. Ödemelerin iki defa aksatıldığı tespit edildiğinde borç yükümlü olduğunuz vergi dairesine intikal ettiriliyor. Bundan sonraki ödemelerinizi ilgili vergi müdürlüğüne yapıyorsunuz.

ÖĞRETİM KREDİSİ YAPILANDIRMA ŞARTLARI NELERDİR?

Öğrenim süresinin tamamında veya bir döneminde öğrenim kredisi kullananların borçları, alınan toplam kredi tutarı, Yurt içi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar dikkate alınarak hesaplanıyor. Normal şartlarda herhangi bir erteleme yapılmadıysa öğrenim kredisi borçları mezun olduktan iki yıl sonraki ilk ay ödenmeye başlıyor. Borçların ödenmemesi durumunda aylık yasal faiz işlemeye başlıyor ve borç yükü artıyor. Ekonomik durumunuz borcu bir defada ödemenize imkan vermiyorsa öğrenim kredisi yapılandırma yolunu kullanarak borcunuzu taksitler halinde ödeyebiliyorsunuz.

"Öğrenim kredisi yapılandırma nasıl yapılır?" sorusunun cevabı vergi dairelerine giderek başvuru yapmak, peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini kullanmaktır. Öğrenim kredi borcu yapılandırma yaptığınızda gecikme faizlerinin yerine Yİ-ÜFE artış tutarında ödeme yapıyorsunuz. Borcunuzun tamamını ödediğiniz takdirde Yİ-ÜFE tutarının da sadece yüzde 50'sini ödemiş oluyorsunuz. Peşin ödeme imkanından yararlanmak için borç yapılandırma kredisi veren bankaların şartlarını inceleyebilir, size uygun ihtiyaç kredileri ile borcunuzu bir kerede kapatabilirsiniz. Yapılandırdığınız borcunuzun durumunu e-devlet borç yapılandırma ekranından ve gelir idaresi İnternet adresinden takip edebilirsiniz.

YAPILANDIRILMIŞ ÖĞRENİM KREDİLERİ NEREYE ÖDENİR?

KYK, öğrenim kredisi yapılandırma hakkında borcu vergi dairesine intikal eden tüm borçluların yeniden yapılandırma işlemlerinde başvuru adresinin vergi daireleri olduğunu açıklamıştı. Vergi dairesiyle yapılan anlaşma gereği borç taksitlerinizi vergi dairelerine bizzat veya gelir idaresinin vergi tahsil etmek için anlaşmalı olduğu bankaların kredi kartları ile ödeyebilirsiniz.