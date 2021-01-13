Kimler ne zaman aşı olacak? | Aşılama takvimi başlığı şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça bakılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

AŞILA NEDİR?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ile mücadele sürecinde uygulanacak olan aşılama işlemleri başlıyor. Çin'den getirilen 3 milyon doz aşının uygulanması ve bu sürecin takibini gerçekleştirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Aşıla mobil uygulaması ile doktorlar ve sağlık personelleri, hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma süreçlerini takip edebilecek.

Aşıla uygulaması ile kovid aşı süreci takip edilebilecek. Aşı takvimi ve randevular gibi birçok işleve ulaşma imkanı sağlayacak olan doktorlar, sağlık personelleri ve vatandaşlar Aşıla uygulaması ile aşı dönemini takip edebilecek.

KİMLER AŞI OLACAK?

4 AŞAMALI AŞI TAKVİMİ

1- SAĞLIKÇILAR

Belirlenen takvime göre koronavirüs aşıları öncelikle sağlık personeline yapılacak. Türkiye’de kamuda, üniversitede ve özel hastanelerde toplam 1 milyon 119 bin 886 sağlık personeli bulunuyor. İlk etapta 3 milyon doz aşının yarısı, 28 gün sonra da diğer yarısı sağlık personeline uygulanacak. Bu da 2 milyon 239 bin 772 doz aşı demek.

2- 65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALAR

Geriye kalan 760 bin 228 doz aşının ise toplam 380 bin 114 kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaş üstü vatandaşa uygulanması planlanıyor. Ancak ilk dozlar yapıldıktan sonra Çin’den sipariş edilen diğer 47 milyon doz aşının ülkeye peyderpey ulaşması durumunda, sağlık personeli ikinci dozu almadan, geriye kalan 65 yaş üstü ve riskli gruplar aşılanmaya başlayacak.

3- RİSKLİ ORTAMDA ÇALIŞANLAR

Daha sonra toplumda yüksek riskli ortamlarda, kritik işlerde çalışanların aşılanması düşünülüyor. Bunlar arasında askerler, polisler, adliye ve yargı hizmetlerinde çalışanlar, öğretmenler, akademik personel, gıda sektöründe çalışanlar, toplum için lojistik öneme sahip yerlerde çalışanlar (belediye hizmetleri, elektrik, su, çöp toplama, itfaiye, kargo görevlileri) bulunuyor.

4- DİĞER VATANDAŞLAR

Daha sonraki planlamada 50 ile 64 yaş arası kronik hastalığı olanlar ve 50-64 yaş arası diğer kişiler bulunacak ve giderek 50 yaş altı kronik hastalığı olanlar, 18-49 yaş arası genç yetişkinler aşılanacak. Topluma aşı uygulaması ağırlıklı olarak aile sağlığı merkezlerinde yapılacak.

AŞILAMA NE ZAMAN OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Türkiye her aşı çalışmasını yakından takip ediyor. Hali hazırda ülkemizde Çin aşısı bulunmaktadır. Test aşamaları biter bitmez aşılar kademeli olarak başlayacak. Perşembe ve Cuma gibi bu kampanyamız başlamış olacak." ifadelerini kullandı.

AŞILAMA NASIL OLACAK?

Aşı 28 gün ara ile iki doz olarak yapılacaktır. Dağıtım ve uygulama sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacaktır.

Aşılama takviminin toplumdaki bağışıklık oranını en üst düzeye, en kısa zamanda ulaşmasını sağlayacak şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Bu nedenle oluşturulan risk sıralamasına göre, vatandaşlarımızın aşılanmasının ülke çapında bir program ile mümkün olan en kısa zamanda tamamlanması hedeflenmektedir. Aşı ile oluşturulan bağışıklık yanıtı ikinci doz uygulaması ile daha da artmaktadır. Salgının hızının yavaşlamış olması da göz önüne alınarak inaktif aşının 28 gün ara ile iki doz olarak yapılması uygun bulunmuştur. İkinci doz aşı yapıldıktan sonraki iki haftayı da kapsayacak şekilde sıkı korunma tedbirlerinin sürdürülmesi önem arz etmektedir.

Vatandaşlarımız öncelik gruplarına göre kendilerine ayrılan aşıların yapılması kendilerine ulaşan bildirimden sonra Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden veya uygun bir kamu yada özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerdir. Aşının güvenli nakil süreci, uygulanması ve kayıt altına alınması dijital sitem üzerinden anlık takip edilecektir. Aşı risk yönetim stratejisine uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacaktır.