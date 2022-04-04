Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman oruç tutmak için niyet ediyor. İnsanlar kimlerin oruç tutup tutmaması gerektiğini merak ediyor. Günümüzde, Kimler oruç tutabilir? Kimler oruç tutmakla yükümlüdür? Kimler oruç tutamaz Diyanet? konu ve başlıklarının cevaplarını haberimizde sizler için derledik. İşte, haberin detayları…

KİMLER ORUÇ TUTABİLİR? KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜDÜR?

Müslüman olan milyonlarca insan Ramazan ayında oruç tutuyor. Bazı kişiler rahatsızlıkları nedeniyle oruç tutamazken bazı kişiler kendilerini oruç tutmaya zorluyor. Kimlerin oruç tutup kimlerin oruç tutmamakla yükümlü olduğu vatandaş tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığına göre, akıllı ergenlik çağına ulaşmış ve oruç tutmasına engel hiçbir mazereti olmayan her Müslüman Ramazan orucunu tutması farzdır.

KİMLER ORUÇ TUTAMAZ DİYANET?

Ramazan ayının başlamasıyla kimlerin oruç tutması gerektiği kimlerin oruç tutmakla yükümlü olmadığı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığına göre, yolculuk Ramazan ayında oruç tutmamak için ruhsat olarak kabul edilmiştir. Yolculuk esnasında tutulmayan oruçlar daha sonra kaza edilir.

Oruç tuttuğu zaman, hastalığının artması veya uzamasından korkan kişiler Ramazan ayında oruç tutmayabilir ancak iyileştikten sonra kaza yapılması gerekir. Oruç tutmaları kendilerine veya çocuklarına zarar vermesi halinde, hamile olan ve emziren kişiler oruç tutmayabilir. Oruç tutamayacak kadar yaşlı olan kimseler, oruç tutmayıp fidye verebilirler.

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