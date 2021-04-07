Kimler oruç tutabilir? Oruç kimlere farz?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının te­mel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlandır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkilbâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte er­genlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir. (Ebû Dâvûd, Salât, 26)

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı