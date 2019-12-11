Kimliği belirsiz ceset sahile vurmuştu! Kime ait olduğu belli oldu

Şubat'ta Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Mahallesi'nden balık avı için denize açılan 35 yaşındaki Hakan Şen'den bir daha haber alınamadı.

BAŞI VE KOLLARI OLMAYAN ERKEK CESEDİ SAHİLE VURDU

4 ay önce Sarıseki sahiline başı ve kolları olmayan erkek cesedi vurdu. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

CENAZE TOPRAĞA VERİLMEK ÜZERE TESLİM ALINDI

Kayıp kişilerden alınan DNA örnekleriyle cesetten alınan örneklerin karşılaştırılması sonucu cesedin kayıp Hakan Şen'e ait olduğu belirlendi. Aile, cenazeyi toprağa vermek üzere teslim aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.