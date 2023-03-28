"Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti" diye dolandırdı! Yakayı ele verdi!

Kocaeli'de bir kişi kendini polis olarak tanıtarak "kimlik bilgileriniz terör örgütlerinin eline geçti" diyerek vatandaşları dolandırdı. Yalova'da kıskıvrak yakalandı.

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"Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti" diye dolandırdı! Yakayı ele verdi!

Koceli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişi kimlik bilgileriniz terör örgütlerinin eline geçti diyerek vatandaşları dolandırdı. Polis ekipleri tarafından Yalova'da yakalandı.

DOLANDIRICI YAKAYI ELE VERDİ

İ.K. isimli bir şahıs, bir vatandaşı kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini söyleyerek dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan vatandaş durumu polise ihbar etti. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri İ.K. isimli şahsı Yalova'da yakaladı. Gözaltına alınan İ.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

"Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti" diye dolandırdı! Yakayı ele verdi!

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