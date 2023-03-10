Kimlik numarasının sonu 6 ve 8 olanlar dikkat: O tarihte hesaplara 1250 TL yatırılacak!

KYK burs ve kredi ödemeleri, öğrencilerin TC kimlik numaralarının son rakamına göre belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. TC kimlik numarasının son rakamına göre ödeme tarihleri şöyle...
HESAPLARA 1250 TL YATACAK: AYIN 9 VE 10’U DİKKAT!
TC Kimlik Numarasının Son Hanesi 0 Olanlar: Her ayın 6’si
TC Kimlik Numarasının Son Hanesi 2 Olanlar: Her ayın 7’si
TC Kimlik Numarasının Son Hanesi 4 Olanlar: Her ayın 8’i
TC Kimlik Numarasının Son Hanesi 6 Olanlar: Her ayın 9’u
TC Kimlik Numarasının Son Hanesi 8 Olanlar: Her ayın 10’u
KYK BURSU KREDİSİ NE KADAR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından sağlanan burs ve kredi ödemeleri, öğrencilerin banka hesaplarına aktarılırken ödemenin tutarı da merak ediliyor. KYK bursu ve kredisi kapsamında, öğrencilere her ay 1.250 TL tutarında ödeme yapılıyor.