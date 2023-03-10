Kimlik numarasının sonu 6 ve 8 olanlar dikkat: O tarihte hesaplara 1250 TL yatırılacak! Devlet, üniversite eğitimine destek olmak amacıyla öğrencilere KYK ve burs ödemeleri yapmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu ödemeler her ay düzenli olarak yapılmaktadır. Öğrencilerin maddi açıdan desteklenmesi, eğitimlerine devam etmelerini sağlamakta ve ülkenin geleceği için önemli bir yatırım olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, KYK ve burs ödemeleri, devletimizin üniversite öğrencilerine verdiği önemi göstermektedir.