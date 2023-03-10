Kimlik numarasının sonu 6 ve 8 olanlar dikkat: O tarihte hesaplara 1250 TL yatırılacak!

Devlet, üniversite eğitimine destek olmak amacıyla öğrencilere KYK ve burs ödemeleri yapmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu ödemeler her ay düzenli olarak yapılmaktadır. Öğrencilerin maddi açıdan desteklenmesi, eğitimlerine devam etmelerini sağlamakta ve ülkenin geleceği için önemli bir yatırım olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, KYK ve burs ödemeleri, devletimizin üniversite öğrencilerine verdiği önemi göstermektedir.

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Kimlik numarasının sonu 6 ve 8 olanlar dikkat: O tarihte hesaplara 1250 TL yatırılacak!

KYK burs ve kredi ödemeleri, öğrencilerin TC kimlik numaralarının son rakamına göre belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. TC kimlik numarasının son rakamına göre ödeme tarihleri şöyle...

HESAPLARA 1250 TL YATACAK: AYIN 9 VE 10’U DİKKAT!

TC Kimlik Numarasının Son Hanesi 0 Olanlar: Her ayın 6’si

TC Kimlik Numarasının Son Hanesi  2 Olanlar: Her ayın 7’si

TC Kimlik Numarasının Son Hanesi  4 Olanlar: Her ayın 8’i

TC Kimlik Numarasının Son Hanesi  6 Olanlar: Her ayın 9’u

TC Kimlik Numarasının Son Hanesi 8 Olanlar: Her ayın 10’u

konut

KYK BURSU KREDİSİ NE KADAR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından sağlanan burs ve kredi ödemeleri, öğrencilerin banka hesaplarına aktarılırken ödemenin tutarı da merak ediliyor. KYK bursu ve kredisi kapsamında, öğrencilere her ay 1.250 TL tutarında ödeme yapılıyor.

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