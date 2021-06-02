Kimse anlam veremedi! İzmir itfaiyesinde pes dedirten görüntüler: dans edip, belediye araçlarını kullandılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait yangın eğitim merkezinde çekilen görüntüler şaşkınlık yarattı. Sokağa çıkma kısıtlamasında çekildiği öğrenilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler tepkilere neden oldu.

EĞİTİM ALANINDA BÜYÜK SORUMSUZLUK

Tepkilerin odağında eğitim merkezinde dans edip, araçları kullanan 3 kadın yer alıyor. Yaşanan olayda İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait Toros Yangın Eğitim Merkezi’ne gelen 3 kadın, eğitim merkezine girdi. Anlam verilemeyen görüntülerde 3 kadının itfaiye araçlarını kullanarak, aynı zamanda araçların arkasında seyahat ettikleri görülüyor. Belediyenin araçlarını diledikleri gibi kullanan ve eğitim merkezini eğlence alanına çeviren kadınlar o anları sosyal medyadan paylaştı. Yaşanan olaya müsaade eden personeller büyük tepki çekerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi de sorumsuz davranmakla suçlandı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak paylaşım rekoru kırdı. Öte yandan videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan kadınların ‘Yangın var dediler geldik’ ifadesi ise dikkat çekti.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER HAKKINDA SORUŞTURMA

Skandal görüntüler sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi resmi hesabı, “Merhaba, halkımızın can ve mal güvenliğini korumakla görevli itfaiye teşkilatımızın böyle bir olayla anılması kabul edilemez. Yetkili birimler bilgilendirilmiş ve konuyla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır” açıklamasında bulundu.