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  3. Kimse anlam veremedi! Onuncu kattan havalandırma boşluğuna düşüp öldü

Kimse anlam veremedi! Onuncu kattan havalandırma boşluğuna düşüp öldü

Sivas’ta 19 yaşındaki bir genç kız, ailesiyle kaldığı 10 katlı bir apartmanın en üst katındaki havalandırma boşluğundan henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü düşüp ağır yaralandı. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ın Selçuklu Mahallesi 23. sokakta yaşanan olayda henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü 19 yaşındaki İrem E. ailesiyle kaldığı bir apartmanın 10 katındaki havalandırma boşluğundan düşüp ağır yaralandı. Olayı fark edenlerin 112 ekiplerine haber vermesinin ardından gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırılan genç kız, burada yapılan müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Polis ise intihar olabileceği şüphesiyle incelemelerine devam ediyor.

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25 Eylül 2020 Cuma 09:25
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