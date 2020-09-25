Kimse anlam veremedi! Onuncu kattan havalandırma boşluğuna düşüp öldü

Sivas’ta 19 yaşındaki bir genç kız, ailesiyle kaldığı 10 katlı bir apartmanın en üst katındaki havalandırma boşluğundan henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü düşüp ağır yaralandı. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.