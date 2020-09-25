Kimse anlam veremedi! Onuncu kattan havalandırma boşluğuna düşüp öldü
Sivas'ın Selçuklu Mahallesi 23. sokakta yaşanan olayda henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü 19 yaşındaki İrem E. ailesiyle kaldığı bir apartmanın 10 katındaki havalandırma boşluğundan düşüp ağır yaralandı. Olayı fark edenlerin 112 ekiplerine haber vermesinin ardından gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırılan genç kız, burada yapılan müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Polis ise intihar olabileceği şüphesiyle incelemelerine devam ediyor.
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