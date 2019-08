Kimse bilmez 12.bölüm fragmanı izle! Kimse bilmez son bölüm fragmanı

Kimse bilmez 12.bölüm fragmanı izle! Atv'nin yeni dizisi olan kimse bilmez 12.bölüm fragmanı yayınlandın mı? Ne zaman yayınlanacak? Dizinin konusu nedir? Ayrıntılar haberimizde...

KİMSE BİLMEZ 11.BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KİMSE BİLMEZ KONUSU NEDİR?

Yıldız olma hayalleri kuran güzel Sevda ile esrarengiz bir geçmişe sahip olan Ali’nin sıra dışı aşk hikayesi Kimse Bilmez’in konusu. Bu ikilinin yolları bir şekilde kesişiyor. Sevda, kendi kardeşini mafyadan kurtarmak isterken Ali ise yıllardır kayıp olan kardeşini aramaktadır. Ortak yönleri ile Sevda ile Ali’nin yakınlaşmaları, birbirlerine aşık olmaları uzun sürmüyor. Fakat karşılarında mafya Pilot ve Uygar ile birlikte uzun zamandır saklanan bir sır engel olarak duruyor.

KİMSE BİLMEZ OYUNCU KADROSU

Keremcem (Ali Hüroğlu)

Çok yakışıklı, karizmatik ve zeki bir adam. Yiğit ve fedakar. Son derece çevik. Her türlü kaybın acısını daha küçük yaşta tatmış. Kendini Allah’a ve insanlara adamış. Yaptığı iyilikler sayesinde “Ali Hoca” olarak ünlenmiş. Hayattaki tek amacı, kayıp kardeşini bulmaktır.

Özgü Kaya (Sevda Eğilmez)



Zeki, başına buyruk, alımlı ve çok güzel. Sevda'ya göre aşk yoktur, insanların ihtiyaçları vardır. Özgürlüğüne düşkündür. Pes etmeyi hiç sevmez. Bir şeyi kafaya koymuşsa muhakkak yapar. Hedefine sadıktır. Zorluklardan kaçmaz. Her zaman başının çaresine bakmasını bilir.

Engin Hepileri (Uygar Sarıkaya)



Oldukça zengin, yakışıklı ve kurnaz. İstediği her şeyi hak ettiğine inanır. Hedefe giden yolda her tür entrikayı çevirmekten kaçınmaz. Kaybetmeye hiç tahammülü yoktur. Yalnızca kendini, kendi mutluluğunu düşünür. Acımasızdır. İsteklerini elde etmek uğruna her şeyi yapar. Kendinden başka kimseye değer vermez.

Burak Serdar Şenal (Pilot)



Gerçek adı Süleyman. Karizmatik, gözü kara ve dengesiz. Acımasız bir mafya gibi görünse de içten içe merhametli. Sakin konuşurken birden patlar; ne zaman ne yapacağı belli olmaz. İlkelerinden asla taviz vermez.