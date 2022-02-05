Kimse bunu beklemiyordu! CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Habertürk spikeri Mehtap Özkan ile evlendi

Geçtiğimiz yıl ikinci eşi Nihan Tekin ile anlaşmalı boşanan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin (57) , üçüncü kez nikah masasına oturdu. Tekin, Çırağan Sarayı'nda aile arasında düzenlenen sade bir törenle, Habertürk spikeri Mehtap Özkan(31) ile evlendi.

İKİ EVLİĞİNDEN ÜÇ ÇOCUĞU BULUNUYOR

Öte yandan Gürsel Tekin, ilk evliliğinde iki çocuğunun annesi Ayşe Tekin ile yapmış daha sonra boşanmıştı. İkinci evliğini ise Nihan Tekin ile yapan ve bu evlilikten de bir çocuğu olan Gürsel Tekin, eşiyle geçen yıl anlaşma olarak boşanmıştı.