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  3. Kimse bunu beklemiyordu! CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Habertürk spikeri Mehtap Özkan ile evlendi

Kimse bunu beklemiyordu! CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Habertürk spikeri Mehtap Özkan ile evlendi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Habertürk spikeri Mehtap Özkan ile evlendi. Çiftin aile arasında yapılan bir törenle evlendikleri ifade edildi.

Kimse bunu beklemiyordu! CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Habertürk spikeri Mehtap Özkan ile evlendi

Geçtiğimiz yıl ikinci eşi Nihan Tekin ile anlaşmalı boşanan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin (57) , üçüncü kez nikah masasına oturdu. Tekin, Çırağan Sarayı'nda aile arasında düzenlenen sade bir törenle, Habertürk spikeri Mehtap Özkan(31) ile  evlendi. 

Kimse bunu beklemiyordu! CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Habertürk spikeri Mehtap Özkan ile evlendi

İKİ EVLİĞİNDEN ÜÇ ÇOCUĞU BULUNUYOR

Öte yandan Gürsel Tekin, ilk evliliğinde iki çocuğunun annesi Ayşe Tekin ile yapmış daha sonra boşanmıştı. İkinci evliğini ise Nihan Tekin ile yapan ve bu evlilikten de bir çocuğu olan Gürsel Tekin, eşiyle geçen yıl anlaşma olarak boşanmıştı.

Kimse bunu beklemiyordu! CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Habertürk spikeri Mehtap Özkan ile evlendi

Kimse bunu beklemiyordu! CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Habertürk spikeri Mehtap Özkan ile evlendi Kimse bunu beklemiyordu! CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Habertürk spikeri Mehtap Özkan ile evlendi

Kimse bunu beklemiyordu! CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Habertürk spikeri Mehtap Özkan ile evlendi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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