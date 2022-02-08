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Kimseden çekinmedi! Kız arkadaşı yanında uyurken uçakta müstehcen film izledi!

Sandy isimli bir sosyal medya kullanıcısı uçak yolculuğu yaptığı sırada ön koltukta oturan ve müstehcen yayın izleyen adamı ifşa etti.

Kimseden çekinmedi! Kız arkadaşı yanında uyurken uçakta müstehcen film izledi!

Sandy isimli bir sosyal medya kullanıcısı uçak yolculuğu sırasında uyuyan kız arkadaşının hemen yayında açık videolar izleyen bir adamın videosunu sosyal medyada yayınladı. Sandy, adamı partnerine sadık olmamakla suçladı ve kız arkadaşının videoyu görmesini umduğunu dile getirdi. 

"SAATLERDİR DEVAM EDİYOR"

Uçakta koltuğun arasında çekim yapan Sandy gönderisine “Hiçbir erkeğe güvenmem. Yemin ederim bu adam kız arkadaşı uyurken çıplak videolar izliyordu. Buna saatlerdir devam ediyor. Benim önümde utanmadan izliyor” notunu ekledi.

Sandy’in yaptığını insanları gözetlemek olarak nitelendiren bir sosyal medya kullanıcısı ise “Onun yaptığı kötü, peki senin yaptığın ne?” diyerek eleştirdi. Sandy’in gönderisi kısa sürede binlerce yoruma ve beğeniye ulaştı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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