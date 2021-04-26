Kimsenin burnu bile kanamadı! Tırın vurduğu araç yoldan çıkarak, elektrik direğine çarptı

Samsun'da trafik kazası yaşandı. Kaza, Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. yönetimindeki 55 RT 376 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre Ordu istikametine seyir halinde ilerleyen ve plakası belirlenemeyen bir tırın çarpması sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, polis ekipleri çarpıp kaçtığı iddia edilen tırın plakasının tespiti için inceleme başlattı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı