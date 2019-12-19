Kimsenin yapamadığı böbrek naklini Uludağ Üniversitesi yaptı

Azerbaycan'da 3 yıl boyunca diyalize giren ve nakil olamayan 13 yaşındaki böbrek hastası kıza Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde başarılı şekilde annesinden nakil yapıldı.

Çocukluktan itibaren geçirdiği idrar yolu enfeksiyonlarından dolayı iki böbreğini de kaybeden Aygül Ahmetova, (13) ülkesi Azerbaycan'da 4 yıldır diyalize giriyordu. Anne Zarife Ahmetova, ülkesinde gezdirmediği hastane kalmadı ama kalbinde de problemi olan 13 yaşındaki kıza annesinin böbreğini nakil edemediler.

Son çare olarak Türkiye'nin Türk Cumhuriyetlerdeki hastalara yılda 400 ücretsiz nakil yaptığını öğrenen aile Sağlık Bakanlığı'na başvurdu.

Türkiye'den kabul gören davet üzerine önce İstanbul'a giden aile bir kaç hastane gezdikten sonra kalp problemi olduğu için "nakil yapamayız" cevabı aldı. Daha sonra Bursa'ya gelen burada da bir kaç hastane gezdikten sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yatış yaptı. Burada yapılan tedavinin ardından kalp hastalığı düzelen 13 yaşındaki hastaya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji ve Çocuk Romatoloji Birim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Dönmez, tarafından anneden alınan böbrek başarılı şekilde nakil edildi. Şimdi sağlığına kavuşan Azeri hasta gidemediği okuluna gitmek istiyor.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji ve Çocuk Romatoloji Birim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Dönmez,"Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji ve Romatoloji Bilim Dalında Azerbaycan'dan gelen bir hastamıza böbrek naklini gerçekleştirdik. Bizim merkezimiz Güney Marmara'da çocuklarda böbrek nakli yapan önemli merkezler arasında bulunmaktadır. Kadavra böbrek nakillerinde özellikle birinci sırada yer almaktadır. Azerbaycan'dan gelen hastamız Bursayı tercih etmiş ancak bir kaç hastaneye gittiğinde böbrek naklinin yapılamayacağı söylenmiş, hasta bizim hastanemizi tercih ettiğinde kalp problemleri vardı. Hastaya yoğun bir tedavi uyguladıktan sonra kalbinde toparlama ve düzelme oldu. Bundan sonra hastaya hastaya annesinden aldığımız böbreği nakil ettik. Hastamız 13 yaşındaydı detaylı inceleme yaptığımızda böbrek rahatsızlığına sebep olan nedeni bulduk. Buna çocukluğundan itibaren tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının gelişmiş olduğunu gördük. Çocukluktan yetişkinliğe taşınan tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları böbrek yetmezliğine sebebiyet vermektedir. Halen ülkemizde çocuklarda böbrek yetmezliğine tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları sebep olmaktadır. Önlenebilir bir hastalık olan idrar yolu enfeksiyonlarının önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Azerbaycan'dan gelen hastamızın vücudu nakil ettiğimiz böbreği kabul etti. Haftada 4 gün 4 saat diyalize giren hastamız 2 haftadır diyalize girmemektedir. Sağlık Bakanlığı, her yıl Türkiye Cumhuriyetlerden gelen 400 hastaya ücretsiz olarak böbrek nakli yapılmaktadır. Bu hastamız da 400 hastanın içerisindedir. Hastamız Bursa'da bir çok hastane gezdikten sonra bizim hastanemizi tercih etmiştir" dedi.

Azerbaycan'da 3 yıl tedavi gördükten sonra nakil için Türkiye'ye gelen Aygül Ahmetova, "Hayatım 3 yıldır çok zor geçiyordu. Haftada 4 gün diyalize giriyordum. İyileşeceğim konusunda hiç umudum yoktu. "İyileşemiyorum" diye çok sinirleniyordum. Okula gidemiyordum. Osman hocam başarılı şekilde naklimi yaptı, artık iyileştim bundan sonra okula gitmek istiyorum, herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kızına böbreğini veren Zarife Ahmetova, "Biz Azerbaycan'dan geldik. kızım 3 yıldır diyaliz hastası kendi ülkemizde tüm hastanelere götürdüm. Duydum ki Türkiye Cumhuriyeti, Türk Cumhuriyetlerindeki hastalara nakil yapıyormuş öğrendim hemen başvurdum kabul edildi. Türkiye'de bir çok hastaneye gittim kızıma nakil yapılamadı. En son Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde nakil başarılı şekilde gerçekleşti" diye konuştu.

Kaynak: İHA