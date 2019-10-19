Kimsesiz çocuklar mutlu yuvalarda kalacak

Şanlıurfa'da faaliyet gösteren Mutlu Yuva Derneği tarafından Kimsesiz çocuklar yararına program düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kimsesiz ve korunmaya ihtiyacı olan çocukların aile ortamında yetişmesi için Şanlıurfa'da faaliyet gösteren Mutlu Yuva Derneği tarafından düzenlenen programa katıldı.

"Beyazgül, her zaman çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Burada bir açıklamada bulunan Beyazgül, "Yetim çocuklarımızı ailelerimize vermemiz lazım, çünkü onların yaşam alanı ailelerin yanlarıdır. Kurumlar, yerler ve bir takım yerler değil evlerdir ve bu evlerin içinde de sevgi olmalıdır. O zamanda çocuklarımız uyuşturucuya bulaştığı zaman, kendi ayağı üzerinde duramadığı zaman ağlıyoruz. Bu yüzden güçlü çocuklar yetiştirmemiz lazım. Müslüman olan bir Fransız kadının belirttiği gibi "Ramazan'da iftar açacağım zaman 1.5 Milyar insanla aynı sofrada olduğumu düşündüm ve kendimi bu büyük ailenin bir parçası olarak gördüm yalnızlık duygusunu içimde hiç hissetmedim. Müslüman olmadan önce bu yalnızlık duygusunu çokça bilirdim ama şuanda hissetmiyorum" demiş. İşte bizler de kendi değerlerimize kendi çocuklarımıza ve akrabalarımıza sahip çıkmasak bu duygularla yaşarız. İnşallah bu güzel çalışma büyüyerek daha büyük çalışmalara vesile olacaktır. Bugün ilk toplantılarına bizler katıldık emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürleri sunuyorum. Gerek şahsım gerek ise büyükşehir belediyesi olarak bu hayırlı çalışmanın içinde olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Mutlu Yuva Şanlıurfa Dernek Başkanı Arif Bebek de "Ülkemizde yaklaşık 700 bine yakın kimsesiz çocuk bulunmakta ve bunların 14 bini çocuk hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde barınmaktadır. 2017'de hayırseverler tarafından kurulmuş ve bu kimsesiz çocuklarımızın aileleri olması yolunda faaliyetlere başlamış bulunmaktayız. Çocuklarımızın değerlerini bilerek sağlıklı ve huzurlu bir birey olarak aile sevgisi alarak yetişmesini amaçlamaktayız" şeklinde konuştu.

Ayrıca düzenlenen programa, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün eşi Betül Beyazgül, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı ve çok sayıda aile katıldı.

Kaynak: İHA