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Kimsesizlere yuva olacak! Aksaray’da Sevgi Evleri projesi hızla yükseliyor

Aksaray Belediyesinin devlet koruması altındaki çocuklar için hayata geçirdiği "Sevgi Evleri" projesinde 3 bloğun betonarme ve duvar çalışmaları tamamlanarak sıva aşamasına geçildi.

Kimsesizlere yuva olacak! Aksaray’da Sevgi Evleri projesi hızla yükseliyor

Aksaray 'da "Sevgi Evleri" projesinin temel betonları geçtiğimiz günlerde atılmıştı. Belediye Başkanı Evren Dinçer'in üzerinde hassasiyetle durarak takip ettiği projede ikinci katların betonarmeleri yapılarak duvar örme çalışmalarına başlanıldı. Zafer Mahallesinde başlatılan Sevgi Evleri projesi 8 bloktan oluşuyor. Proje içerisinde bir adet idari bina olmak üzere güvenlik binası ve çocukların kaliteli zaman geçirmesi için sosyal tesis yer alıyor. Sosyal tesis içerisinde oyun alanları, kantin dinleme alanı ve eğitici donanımların yer aldığı bir bölüm bulunuyor.

İKİ BLOKTAN OLUŞUYOR

Proje dahilinde çocukların barındığı alanlarda yaş gruplarına göre iki farklı bloktan oluşuyor. Birinci blokta 06 yaş çocuk evi yer alırken, 718 yaş grubundaki çocuklar içinde 4 adet blok yer alıyor. Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarında belediye tarafından yapılacak proje içerisinde çocuklar için futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları, dinlenebilecekleri kamelyalar, farklı yaş gruplarına ait oyun grupları ve oyun parkları bulunuyor. Yaklaşık 10 Bin metrekare alanı kapsayan projenin ikinci katında betonarme çalışmalarına başlanıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Kimsesizlere yuva olacak! Aksaray’da Sevgi Evleri projesi hızla yükseliyor

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