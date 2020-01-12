Kimya sektörü AKİB’in itici gücü

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (AKMİB) 2019 yılında yüzde 22,7 artış ve 5 milyar 50 milyon dolar ihracat gerçekleştirme başarısı gösterip, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) bölgesindeki 8 sektör arasında birinciliği elde etti. Kazanılan başarıda emeği geçen ihracatçıları kutlayan AKMİB Başkan Vekili Uğur Ateş, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde planlanan petrokimya ve rafineri yatırımlarının hayata geçmesiyle sektörün yakın gelecekte ihracatta daha büyük bir atılım içine gireceğini vurguladı.

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (AKMİB) Başkan Vekili Uğur Ateş, 2019 yılında yüzde 22,7 artışla 5 milyar 50 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirtip, AKİB bölgesinde en çok ihracat yapan ve ihracatını en çok arttıran sektör olduklarını bildirdi. Ateş, küresel ekonomide "zor yıl" olarak gösterilen 2019'da Türkiye Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörünün de yüzde 18,6'lık artış yakalayıp, 20,6 milyar dolar ihracat yapma başarısı gösterdiğini vurguladı. Bölgede planlanan petrokimya ve rafineri yatırımlarının hayata geçmesiyle sektörün yakın gelecekte ihracatta daha büyük bir atılım içine gireceğini dile getiren Ateş, "Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde petrokimya ve kimya ürünleri alanlarında yapılacak yatırımlar, sadece Adana'nın değil, Türkiye'nin kalkınmasına da önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

Ateş, Aralık ayı sektörel bazda ihracat rakamlarını değerlendirirken, AKMİB'in 454 milyon dolar, sektörün genel ihracatının ise 1,81 milyar dolar olduğunu söyledi. AKMİB'in 2019 yılı ihracatını ele alan Ateş, "Birliğimizin en fazla ihracat yaptığı ürün gruplarına baktığımızda Mineral Yakıtlar ve Mineral Yağlar, yüzde 29 artış ve 3,5 milyar dolar ile ilk sırada yer aldı. Yüzde 3,31'lik artış sağlayan Plastikler ve Mamulleri 411 milyon dolar ile ikinci, yüzde 2,02 artış kaydeden Anorganik Kimyasallar 303 milyon dolar ile üçüncü oldu. Bu alanda en fazla ihracat artışı sağlayan ürün yüzde 44,26 oran ve 73, 4 milyon dolar değer ile Kimyasal Gübreler'de yaşandı" dedi.

Nijerya'ya ihracat yüzde 98 arttı

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği'nin 2019'da en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeleri ele alan Ateş, "Yüzde 31,83 artış yakaladığımız İspanya 626,5 milyon dolar ile birinciliği elde etti. Bu ülkeyi, yüzde 2,46 azalış ve 611 milyon dolar değer ile Mısır, yüzde 62,9 artış ve 436,6 milyon dolar ile Hollanda takip etti. Birliğimizin 2019'da ihracatını en çok artırdığı ülkeler yüzde 98,76 oran ve 191,7 milyon dolar değer ile Nijerya oldu" diye konuştu.

Sektörün ana pazarları İspanya, Hollanda, Irak

Ateş, Türkiye genelinde Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektöründe en çok ihraç edilen ürün grubunun yüzde 46,17 artış ve 6 milyar dolar ile Mineral Yakıtlar ve Mineral Yağlar olduğunu, sektörün en çok ihracat yaptığı ülkelerin 1,06 milyar dolar ile İspanya, 1,03 milyar dolar ile Hollanda, 1,01 milyar dolar ile Irak olduğunu sözlerine ekledi.

"Mega ölçekli petrokimya tesisleriyle bölgemizin cazibesi artacak"

Stratejik eylem planlamalarında, yüksek katma değerli, çevreye ve insan sağlığına duyarlı süreç ve ürünlerle Türk kimya sektörünün rekabetçi bir şekilde dış ticaret dengesini ülke lehine geliştirerek, dünyada söz sahibi olmasının hedeflendiğini aktaran Ateş, buna paralel olarak mega ölçekli yatırımların Çukurova bölgesinde planlandığını, petrokimya ve rafineri tesislerinin yakın gelecekte hayata geçmesiyle AKMİB'in küresel pazarlardaki etkinliğinin artacağını vurguladı.

Altyapısı güçlü, ulaşım imkanları eksiksiz, modern ve güvenli üretim merkezlerinin hayata geçirilmesiyle bölgenin cazibesinin artacağını dile getiren Ateş, şunları söyledi:

"Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde petrokimya ve kimya ürünleri alanlarında yapılacak yatırımlar, sadece Adana'nın değil, Türkiye'nin kalkınmasına da önemli katkılar sağlayacaktır. Rönesans Holding'in Cezayir'in milli şirketi Sonatrach ve Güney Koreli GS E&C ile 1,3 milyar dolarlık yatırımla ortak olarak hayata geçireceği Polipropilen Üretim Tesisi, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ndeki yatırımların ilki olacak. 2023'de tamamlanması hedeflenen bu tesis, yıllık 450 bin ton üretim kapasitesiyle Türkiye'nin cari açığının azaltılmasına 450-500 milyon dolar arasında katkı sağlayacak. Tarımdan savunma sanayine, otomotivden inşaata, tüketici ürünlerinden ilaç ve sağlık sektörüne hemen her alanda kullanılan polipropilenin Türkiye tüketiminin yüzde 25'lik bölümü karşılanacak. Türkiye Varlık Fonu da yine Ceyhan'da 10 milyar dolarlık rafineri ve petrokimya projesini yatırım programına aldı. Söz konusu rafineri ve petrokimya kompleksi, Ceyhan'ın uluslararası enerji merkezi olmasını sağlayacaktır. Gelişecek yan sanayi ile birlikte on birlerce kişinin istihdam edileceği bu tesislerde ortaya çıkacak üretim, büyük oranlarda ihracatımıza yansıyacak ve dış ticaret dengesine çok önemli katkılar sunacaktır."

Kaynak: İHA