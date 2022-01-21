Kimyager (Madeni Yağ) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kimyager (Madeni Yağ) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kimyager (Madeni Yağ) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kimyager (Madeni Yağ) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kimyager (Madeni Yağ) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kimyager (Madeni Yağ) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kimyager (Madeni Yağ) Maaşları

Kimyager (Madeni Yağ) maaşı ortalama olarak aylık 8250_TL'dir. En düşük Kimyager (Madeni Yağ) maaşı 7000_TL, En yüksek ise 9500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kimyager (Madeni Yağ) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2113.08

Meslek Adı :

Kimyager (Madeni Yağ)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fiziki Ve Yer Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Kimyacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Analizi yapılacak türbün ve hidrolik, yağlama yağlarının fiziksel, kimyasal ve performans testlerini yapan, yapılmasını sağlayan, kontrol eden, raporları hazırlayan, laboratuarın doğru, aksamadan ve güvenilir çalışabilmesine yönelik koşulları sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

III. GÖREV VE İŞLEMLER:

Kimyager (Madeni Yağ), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a. Termik ve hidrolik santrallerden gelen yağlama yağların ve hidrolik yağların fiziksel, kimyasal testlerini yapmak/yapılmasını sağlamak,

b. Termik, hidrolik santrallerin türbün, ve hidrolik yağlama yağlarının performans analizlerini yapmak,

c. Test edilecek numunelerin takibin yapmak, gerektiğinde tekrar numune istemek,

d. Laboratuarın doğru ve aksamadan çalışabilmesi için gerekli koşulları belirlemek,

e. İhtiyaç duyulan cihazların temin yolu ile alımını, alım sırasında fiyat ve marka araştırması yapmak, teknik şartname hazırlamak,

f. Analiz sonucu elde edilen değerleri uygun formatlarda raporlayarak yorum yapmak,

g. Laboratuarda kullanılan sarf malzeme ihtiyacını belirlemek, temin edilmesini sağlamak,

h. kullanılan cihazların bakım ve temizliğini yapmak, arızalarının giderilmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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