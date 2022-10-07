Kimyasal Cevher Zenginleştirme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Kimyasal Cevher Zenginleştirme Operatörü Tanımı;

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Kimyasal Cevher Zenginleştirme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kimyasal Cevher Zenginleştirme Operatörü Maaşları

Kimyasal Cevher Zenginleştirme Operatörü maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Kimyasal Cevher Zenginleştirme Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kimyasal Cevher Zenginleştirme Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8112.27

Meslek Adı :

Kimyasal Cevher Zenginleştirme Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Mineral Ve Taş İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri uygulayarak, kalite sistemleri çerçevesinde, üretim öncesi hazırlık işlemleri, kimyasal cevher zenginleştirme ve vardiya sonu işlemleri yapan, mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kimyasal Cevher Zenginleştirme Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim işlemleri öncesi hazırlık yapmak,

b) Kimyasal cevher zenginleştirme yapmak(yüzdürme (flotasyon) ile zenginleştirme yapmak, tank liçi ile zenginleştirme yapmak, yığın liçi ile zenginleştirme yapmak, basınç liçi ile zenginleştirme yapmak, reaktör tankı ile zenginleştirme yapmak, Bant filtre ile zenginleştirme yapmak, cila (polish) filtresi ile berraklaştırma yapmak, vakum kristalizatörü ile zenginleştirme yapmak, akışkan yatak ile kurutma yapmak, tikiner ile susuzlaştırma yapmak, filtre ile susuzlaştırma yapmak,

c) Vardiya sonu işlemlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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