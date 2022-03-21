Kimyasal Damıtma Ve Reaktörü Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
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Kimyasal Damıtma Ve Reaktörü Operatörü Tanımı;
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Kimyasal Damıtma Ve Reaktörü Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kimyasal Damıtma Ve Reaktörü Operatörü Maaşları
Kimyasal Damıtma Ve Reaktörü Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kimyasal Damıtma Ve Reaktörü Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kimyasal Damıtma Ve Reaktörü Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
3133.02
Meslek Adı :
Kimyasal Damıtma Ve Reaktörü Operatörü
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu :
İşlem Kontrol Teknikerleri
Meslek Birim Grubu :
Kimyasal İşleme Tesisi Kontrolörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
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