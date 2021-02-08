Kimyasal Gebelik nedir, Belirtileri nelerdir? Kimyasal gebelikte kanama ne zaman başlar?

Kimyasal Gebelik nedir?

Hamile olduğunu öğrenmek, bir kadın için belki de hayatının en önemli günüdür. Yeni bir yaşam dünyaya getirmek, sevdiğin insanla sonsuza dek sürecek bir bağ kurabilmek, onur vericidir. Ancak her pozitif gebelik testi, sağlıklı bir gebelik olmayabilir. Kanama, yolunda gitmeyen gebeliğin en önemli belirtisidir.

Erken gebelikte, henüz rahimde bir kese oluşmadığı için, elimizdeki en önemli takip unsuru Bhcg dediğimiz, kanda ölçülen gebelik testidir. Sağlıklı bir gebelikte, döllenmiş yumurta tüpten rahimin içine iner, plasentayı oluşturacak hücreler gebelik hormonu salgılamaya başlar ve testler pozitif çıkar. Bhcg değeri, 48 saatte bir, en az iki katına çıkar. Gerekli durumlarda, 48 saatte bir Bhcg takibi yapılır.

Vajinal yolla bakılan ultrasonla rahim içinde bir gebelik kesesi görülebilmesi için Bhcg değerinin 1000’in üzerine çıkması yeterlidir. Oysa karından bakılan ultrasonla gebelik kesesinin görülebilmesi için Bhcg değerinin 5000’in üzerine çıkması gereklidir.

Kimyasal Gebelik Belirtileri nelerdir?

Kimyasal gebelik, tüm düşüklerin %50 ila 75’ini oluşturan, her kadının başına gelebilecek, sık yaşanan bir durumdur. Ancak kimyasal gebelik denilen durumda, embriyonun implantasyon dediğimiz süreci tamamlanmadığı için bir süre sonra kanama başlar ve adet sökülür.

Kimyasal gebelikte kanama ne zaman başlar?

Kimyasal gebelikte Bhcg hiçbir zaman 1000’in üzerine çıkmaz, rahimin içinde gebelik kesesi oluşmaz ve 48 saatte bir bakılan Bhcg değeri takibinde değer iki katına ulaşmaz. Çoğu hastanın adet rötarını takiben bir hafta içinde kanaması başlar.

Öyle olur ki bazen gebelik testi yaptırmayan bir kişi, gebelik geçirdiğini anlayamayabilir. O ay tutukluk yaşadığını, adetinin sonradan söküldüğünü düşünür.

Kimyasal gebelik genellikle kürtaj gerektirmez. Hasta biraz daha ağrılı, belki biraz daha uzun süreli bir adet süreci geçirebilir. Ama genellikle zararsız bir süreçtir.

Kimyasal gebelik dış gebelik ile karıştırılmamalıdır. Dış gebelik kadının hayatını tehdit eden tehlikeli bir süreçtir. Dış gebelikte de kimyasal gebelikteki gibi adet rötarını takiben kanama olur ve Bhcg değeri 48 saatte bir iki katına çıkmaz. Ancak kimyasal gebelikte bir süre sonra Bhcg değeri düşüşe geçerken dış gebelikte yükselmeye devam eder.

Kimyasal gebeliklerde genellikle embriyonun genetik olarak hatalı olduğuna inanılır. Ancak kimyasal gebelik tekrar ediyorsa, altta yatan nedenler yetersiz uterin astar, düşük hormon seviyeleri, luteal faz defekti ve enfeksiyon olabilir. Böyle durumlarda ileri tetkik ve araştırma gereklidir.