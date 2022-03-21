Kimyasal İşlem Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kimyasal İşlem Teknisyeni görev tanımı nedir, Kimyasal İşlem Teknisyeni ne iş yapar, Kimyasal İşlem Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kimyasal İşlem Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kimyasal İşlem Teknisyeni Tanımı;

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Kimyasal İşlem Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Kimyasal İşlem Teknisyeni Maaşları

Kimyasal İşlem Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kimyasal İşlem Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kimyasal İşlem Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3133.05

Meslek Adı :

Kimyasal İşlem Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal İşleme Tesisi Kontrolörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Güncel Meslek : EVET

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