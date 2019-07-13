Kimyasal madde sanıldı tavuk gübresi çıktı

DÜZCE'de, yola dökülen ve aşırı koku yayan madde panik yarattı. Kimyasal madde sanılan maddenin AFAD ekiplerinin yaptığı ölçüm sonrası tavuk gübresi olduğu anlaşıldı.

Olay gece saatlerinde D-100 Karayolu Gümüşova Selamlar kavşağında meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan ve plakası alınamayan TIR'ın kırmızı ışıkta aniden durması sonucu araçtan yola kötü koku yayan bir madde döküldü. Koku üzerine etrafta bulunan vatandaşlar durumu emniyet ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yola dökülen maddenin kimyasal madde olacağını düşünerek maske takarak trafiği durdurdu. Daha sonra olay yerine gelen Düzce AFAD Müdürlüğü ekipleri özel kıyafetlerini giyerek madde üzerinde ölçüm yaptı. Yapılan ölçüm sonrası yola dökülen maddenin tavuk gübresi olduğu, yağmurda kaldığı için renk ve koku değiştirdiği anlaşıldı.

Diğer yandan Ankara istikametine gitmekte olan Recep Postalcı idaresindeki 54 B 032 plakalı kağıt rulo yüklü TIR kırmızı ışıkta durmak isterken yola dökülen maddeye battı. Tekerlekleri kaymaya başlayan TIR kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Devrilen dorsede bulunan kağıt rulolar ise yola saçıldı. Kaza alanına gelen iş makineleri ile yoldan kaldırılan kağıt ruloların ardından trafik tekrar normale döndü. Meydana gelen her iki olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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DHA