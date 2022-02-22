Kimyon Rengi ne demek, TDK'ya göre Kimyon Rengi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kimyon rengi ne demek? Kimyon rengi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kimyon rengi kelimesi. Peki kimyon rengi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kimyon rengi nedir, kimyon rengi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KİMYON RENGİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kimyon rengi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kimyon rengi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kahverengiye çalan yeşil renk, kimyoni

- Bu renkte olan

