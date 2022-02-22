Kimyon Rengi ne demek, TDK'ya göre Kimyon Rengi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sac ve Metal Mobilyacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıABD Başkanı Joe Biden krize el attı! Direkt Rus ekonomisine yaptırım uygulanacak!Chelsea – Lille Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı canlı izle | Chelsea – Lille maçı Exxen canlı yayın izle linkiVillarreal – Juventus Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı canlı izle | Villarreal – Juventus maçı Exxen canlı yayın izle linkiAnkara Keçisi ne demek, TDK'ya göre Ankara Keçisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Rusya - Ukrayna krizinden Trump da kendine pay çıkardı! "Putin bunları benim dönemimde asla yapamazdı"Süper Loto sonuçları 22 Şubat Salı | 22.02.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıBaşakşehir 2 – 1 Konyaspor | Maç sonucu, özetiBA.2 varyantı yeni bir dalga oluşturabilir! Normalleşme sürecine girilirken Prof. Dr. Bülent Ertuğrul'dan tedirgin eden açıklama geldi!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Kimyon Rengi ne demek, TDK'ya göre Kimyon Rengi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kimyon Rengi ne demek, TDK'ya göre Kimyon Rengi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kimyon Rengi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kimyon Rengi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kimyon Rengi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kimyon Rengi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kimyon Rengi ne demek, TDK'ya göre Kimyon Rengi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kimyon rengi ne demek? Kimyon rengi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kimyon rengi kelimesi. Peki kimyon rengi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kimyon rengi nedir, kimyon rengi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KİMYON RENGİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kimyon rengi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kimyon rengi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kahverengiye çalan yeşil renk, kimyoni
- Bu renkte olan

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT