Güney Kore yapımı 'The Grudge' filminden ülkemize uyarlanan 'Kin' filminin konusu, oyuncuları ve yayına gireceği tarih merak ediliyor. Biz de bunun üzerine Kin filmi konusu nedir? Kin filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

KİN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Başkomiser Harun, mesleğinin en büyük ödülünü aldıktan sonra ekip arkadaşlarıyla kutlamaya gider. Ödülden sonra terfi alacağına emin olan Harun, o gece eve dönerken bulunduğu taksideki şoförün saldırısı sonucu kendini savunurken cinayet işler. Ertesi sabah bu cinayet vakası emniyete ulaşır ve Harun, kendi işlediği cinayetin faalini aramaya başlar. Hem kaçan ve hem kovalayan olmanın stresiyle başa çıkmaya çalışırken, bulduğu her ipucu onu çok daha karmaşık bir olayın içine çeker.

KİN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı, yapımcılığını BKM'nin gerçekleştirdiği ve yönetmenliğini Türkan Derya'nın yaptığı Kin filmi oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan, Duygu Sarışın, Cem Yiğit Üzümoğlu, Rüzgar Aksoy gibi isimler yer alıyor.

NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Türk yapımlarından biri olacak iddialı film, sinema salonlarında ya da televizyonlarda yayınlanmayacak. Suç ve polisiye türündeki Kin filmi 8 Ekim 2021 Cuma günü Netflix'te yayınlanacak.