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  3. Kına gecesinde maganda kurşunuyla vuruldu, hastanede öldü (2)

Kına gecesinde maganda kurşunuyla vuruldu, hastanede öldü (2)

Karabük'ün Eflani ilçesinde, sokaktaki kına gecesinde Yunus Yıldız (47), ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Göller Köyü Muhtarı C.M., Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifadesinin ardından Adliyeye sevk edildi.

Kına gecesinde maganda kurşunuyla vuruldu, hastanede öldü (2)

MUHTAR ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ

Karabük'ün Eflani ilçesinde, sokaktaki kına gecesinde Yunus Yıldız (47), ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Göller Köyü Muhtarı C.M., Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifadesinin ardından Adliyeye sevk edildi.

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DHA

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