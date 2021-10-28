Kinestezi ne demek, TDK'ya göre Kinestezi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kinestezi ne demek? Kinestezi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kinestezi kelimesi. Peki kinestezi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kinestezi nedir, kinestezi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KİNESTEZİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kinestezi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kinestezi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kinestezi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Devin duyumu

