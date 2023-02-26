King Archerson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 King Archerson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak King Archerson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

King Archerson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

King Archerson 5 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

King Archerson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına 26 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. King Archerson'nin Medeama SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

King Archerson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

King Archerson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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King Archerson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

King Archerson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Eylül 2021 yılında Medeama

King Archerson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

King Archerson şuan Medeama SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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