King Ndlovu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 King Ndlovu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak King Ndlovu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

King Ndlovu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

King Ndlovu 20 Mart 1993 tarihinde Pretoria, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da King Kgosietsile Ndlovou şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

King Ndlovu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.King Ndlovu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. King Ndlovu'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

King Ndlovu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

King Ndlovu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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King Ndlovu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

King Ndlovu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Roses United

1 Temmuz 2014 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2015 yılında FC Cape Town

1 Temmuz 2016 yılında Garankuwa United FC

1 Temmuz 2017 yılında Jomo Cosmos

22 Ağustos 2018 yılında Black Leopards

22 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

20 Ağustos 2021 yılında Marumo

25 Temmuz 2022 yılında Maritzburg Utd.

King Ndlovu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

King Ndlovu şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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