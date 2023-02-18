Kings Kangwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kings Kangwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kings Kangwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kings Kangwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kings Kangwa 6 Nisan 1999 tarihinde Kasama şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Zambiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kings Kangwa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Guanabara Esportes SA yapmaktadır. Kings Kangwa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kızılyıldız futbol takımında oynamaktadır. FK Kızılyıldız takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kings Kangwa'nin FK Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Kings Kangwa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/klingskangwa_17/

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Kings Kangwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kings Kangwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kings Kangwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kings Kangwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Buildcon FC

10 Temmuz 2019 yılında Arsenal Tula

1 Temmuz 2022 yılında Kızılyıldız

Kings Kangwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kings Kangwa şuan FK Kızılyıldız takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kings Kangwa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Happy Hearts

Zambiya takımında 22 numaralı formasıyla 9 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

Zambiya U23 takımında 17 numaralı formasıyla 9 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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