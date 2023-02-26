Kingsford Acheampong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kingsford Acheampong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kingsford Acheampong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kingsford Acheampong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kingsford Acheampong 27 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kingsford Acheampong Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kingsford Acheampong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kingsford Acheampong'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kingsford Acheampong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kingsford Acheampong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kingsford Acheampong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kingsford Acheampong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında Accra Lions

Kingsford Acheampong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kingsford Acheampong şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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