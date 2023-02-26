Kingsford Boafo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kingsford Boafo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kingsford Boafo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kingsford Boafo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kingsford Boafo 11 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kingsford Boafo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MZ Sporting Agency yapmaktadır. Kingsford Boafo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bibiani Gold Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Bibiani Gold Stars FC takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Kingsford Boafo'nin Bibiani Gold Stars FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kingsford Boafo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kingsford Boafo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kingsford Boafo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kingsford Boafo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2021 yılında Gold Stars FC

Kingsford Boafo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kingsford Boafo şuan Bibiani Gold Stars FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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