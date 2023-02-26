Kingsford Frimpong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kingsford Frimpong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kingsford Frimpong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kingsford Frimpong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kingsford Frimpong 2 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Kingsford Opoku Frimpong şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kingsford Frimpong Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kingsford Frimpong, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karela United FC futbol takımında oynamaktadır. Karela United FC takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Kingsford Frimpong'nin Karela United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kingsford Frimpong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kingsford Frimpong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kingsford Frimpong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kingsford Frimpong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2018 yılında Thisted FC

30 Haziran 2018 yılında WAFA SC

1 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2021 yılında Liberty Prof.

1 Ekim 2021 yılında Karela United

Kingsford Frimpong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kingsford Frimpong şuan Karela United FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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