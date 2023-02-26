Kingsley Afriyie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kingsley Afriyie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kingsley Afriyie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kingsley Afriyie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kingsley Afriyie 24 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kingsley Afriyie Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına - tarihinde katılmıştır. Kingsley Afriyie'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kingsley Afriyie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kingsley Afriyie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kingsley Afriyie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kingsley Afriyie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kingsley Afriyie şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.