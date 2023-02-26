Kingsley Brefo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kingsley Brefo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kingsley Brefo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kingsley Brefo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kingsley Brefo 5 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kingsley Brefo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Kingsley Brefo'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kingsley Brefo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kingsley Brefo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kingsley Brefo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kingsley Brefo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2021 yılında Aduana Stars

Kingsley Brefo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kingsley Brefo şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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