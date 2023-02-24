Kingsley Bucci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kingsley Bucci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kingsley Bucci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kingsley Bucci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kingsley Bucci 1 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kingsley Bucci Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kingsley Bucci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Litex Lovech futbol takımında oynamaktadır. Litex Lovech takımına 12 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Kingsley Bucci'nin Litex Lovech ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kingsley Bucci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kingsley Bucci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kingsley Bucci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kingsley Bucci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2022 yılında Litex Lovech

Kingsley Bucci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kingsley Bucci şuan Litex Lovech takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.