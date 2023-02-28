Kingsley Fidelis Kuku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kingsley Fidelis Kuku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kingsley Fidelis Kuku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kingsley Fidelis Kuku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kingsley Fidelis Kuku 7 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kingsley Fidelis Kuku Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harras El Hodoud futbol takımında oynamaktadır. Harras El Hodoud takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kingsley Fidelis Kuku'nin Harras El Hodoud ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kingsley Fidelis Kuku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kingsley Fidelis Kuku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kingsley Fidelis Kuku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kingsley Fidelis Kuku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2022 yılında Harras Hodoud

Kingsley Fidelis Kuku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kingsley Fidelis Kuku şuan Harras El Hodoud takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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