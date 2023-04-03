Kingsley Helmut Marcinek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kingsley Helmut Marcinek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kingsley Helmut Marcinek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kingsley Helmut Marcinek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kingsley Helmut Marcinek 7 Aralık 2001 tarihinde Dortmund şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kingsley Helmut Marcinek Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kingsley Helmut Marcinek, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortuna Düsseldorf II futbol takımında oynamaktadır. Fortuna Düsseldorf II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kingsley Helmut Marcinek'nin Fortuna Düsseldorf II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kingsley Helmut Marcinek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kingsley Helmut Marcinek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kingsley Helmut Marcinek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kingsley Helmut Marcinek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında E. Dortmund U19

1 Temmuz 2019 yılında RW Essen U19

1 Ekim 2020 yılında VfB Homberg

1 Temmuz 2022 yılında Düsseldorf II

Kingsley Helmut Marcinek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kingsley Helmut Marcinek şuan Fortuna Düsseldorf II takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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