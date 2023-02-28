Kingsley Madu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kingsley Madu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kingsley Madu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kingsley Madu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kingsley Madu 12 Aralık 1995 tarihinde Kaduna şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kingsley Madu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini +Soccer International yapmaktadır. Kingsley Madu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS Trencin futbol takımında oynamaktadır. AS Trencin takımına 16 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Kingsley Madu'nin AS Trencin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kingsley Madu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kingsley Madu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kingsley Madu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kingsley Madu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2014 yılında AS Trencin

30 Ağustos 2016 yılında Zulte Waregem

30 Ocak 2019 yılında KSV Roeselare

30 Haziran 2019 yılında Zulte Waregem

21 Ağustos 2019 yılında Odense BK

22 Mayıs 2020 yılında Kulüpsüz

16 Mart 2021 yılında AS Trencin

Kingsley Madu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kingsley Madu şuan AS Trencin takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Kingsley Madu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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