Kingsley Michael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kingsley Michael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kingsley Michael adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kingsley Michael Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kingsley Michael 26 Ağu 1999 tarihinde Owerri şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Kingsley Dogo Michael şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kingsley Michael Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BTFM yapmaktadır. Kingsley Michael, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Ried futbol takımında oynamaktadır. SV Ried takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Kingsley Michael'nin SV Ried ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kingsley Michael Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kingsley_michael22/

Kingsley Michael Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kingsley Michael isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kingsley Michael Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kingsley Michael futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2017 yılında Bologna U19

1 Temmuz 2018 yılında Bologna

14 Ağu 2018 yılında Perugia

30 Haziran 2019 yılında Bologna

2 Eylül 2019 yılında Cremonese

31 Ağu 2020 yılında Bologna

1 Şubat 2021 yılında Reggina

30 Haziran 2021 yılında Bologna

9 Ağu 2022 yılında SV Ried

30 Haziran 2023 yılında Bologna

Kingsley Michael Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kingsley Michael şuan SV Ried takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Kingsley Michael Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya U20 takımında 14 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Nijerya U17 takımında 6 numaralı formasıyla 18 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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