Kingsley Ofori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kingsley Ofori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kingsley Ofori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kingsley Ofori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kingsley Ofori 1 Mart 2002 tarihinde Drobo şehrinde doğmuştur. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Kingsley Asante Ofori şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kingsley Ofori Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arthurlegacy Sports M.L. yapmaktadır. Kingsley Ofori, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SJK Seinäjoki futbol takımında oynamaktadır. SJK Seinäjoki takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kingsley Ofori'nin SJK Seinäjoki ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kingsley Ofori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kingsley Ofori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kingsley Ofori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kingsley Ofori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında SJK II

1 Ocak 2022 yılında SJK Seinäjoki

31 Aralık 2022 yılında EurAfrica FC

2 Ocak 2023 yılında SJK Seinäjoki

Kingsley Ofori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kingsley Ofori şuan SJK Seinäjoki takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

EurAfrica Football Club, Ghana

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.