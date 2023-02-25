Kingsley Onuegbu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kingsley Onuegbu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kingsley Onuegbu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kingsley Onuegbu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kingsley Onuegbu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kingsley Onuegbu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kingsley Onuegbu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kingsley Onuegbu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kingsley Onuegbu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kingsley Onuegbu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kingsley Onuegbu 5 Mart 1986 tarihinde Kaduna şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Nijerya,Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kingsley Onuegbu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Majestic yapmaktadır. Kingsley Onuegbu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 13 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Kingsley Onuegbu'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kingsley Onuegbu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/KingOnuegbu?fref=ts

Kingsley Onuegbu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kingsley Onuegbu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Kingsley Onuegbu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kingsley Onuegbu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında E. Braunschweig

1 Temmuz 2010 yılında Greuther Fürth

31 Ağustos 2012 yılında Sandhausen

31 Aralık 2012 yılında Greuther Fürth

11 Ocak 2013 yılında Gr. Fürth II

18 Temmuz 2013 yılında MSV Duisburg

10 Temmuz 2018 yılında Nea Salamis

29 Temmuz 2020 yılında SX Chang'an At.

22 Ekim 2020 yılında XJ T. Leopard

31 Aralık 2020 yılında SX Chang'an At.

13 Nisan 2022 yılında QD Hainiu

Kingsley Onuegbu kimdir

Kingsley Onuegbu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kingsley Onuegbu şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Kingsley Onuegbu nereli

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