Kingsley Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kingsley Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kingsley Owusu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kingsley Owusu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kingsley Owusu 3 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kingsley Owusu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dreams FC futbol takımında oynamaktadır. Dreams FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Kingsley Owusu'nin Dreams FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kingsley Owusu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kingsley Owusu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kingsley Owusu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kingsley Owusu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Dreams FC

Kingsley Owusu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kingsley Owusu şuan Dreams FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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